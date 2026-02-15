- Home
- ಶತ್ರು ಗ್ರಹದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
Shukra nakshatra gochar february 2026 ಶುಕ್ರ ಶತ್ರು ಗ್ರಹ ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ
ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 4 ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರುಗಳ ಗುರುವಾದ ಗುರುವನ್ನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಶತ್ರುಗಳು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಶುಕ್ರನಿರುವವರು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಬಡತನ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರ ಚಲನೆಯು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ಶುಕ್ರ ಚಲನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.