6 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಜಾಸ್ತಿ, ಇಂದು ಜನವರಿ 21 ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರಾಜಯೋಗ
Shukra nakshatra gochar 2026 money get these 6 zodiac signs ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಜನವರಿ 21 2026 ರಂದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಶುಭವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಣಯಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಊಹಾಪೋಹ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣದ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಊಹಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ. ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ವಿರೋಧಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.