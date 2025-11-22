ಶನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ, 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಿರಿವಂತರಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
shukra mangal yuti may give bumpar money to these zodiac sign 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಂಗಳ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ
ಜನವರಿ 13, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಸಾಗಿ ಶನಿಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮಂಗಳನು ಸಹ ಸಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳನು ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಬಹುದು
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆ, ಕಾರು, ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.