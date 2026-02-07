ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
Shani ast in meen ಶನಿಯ ಕ್ಷೀಣ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಶನಿಯ ಕ್ಷೀಣ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಗ್ರಹ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಕ್ಷೀಣ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ? ನೋಡಿ
ಶನಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಡೇ ಸತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯ್ಯಾಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಶನಿ. ಶನಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಲು 30 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಉದಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮವು ಸಹ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಿಂದ ಶನಿದೇವ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಗ್ರಹವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಾಡೇ ಸತಿ ಮತ್ತು ಧೈಯ್ಯಾಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮಾನದ ಅರ್ಥವೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅಸ್ತಮಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಮಾನವು ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶನಿ ದೇವರ ಅಸ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸಮಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮವು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಶನಿಯ ಅಷ್ಠವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.