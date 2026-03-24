ಮಾರ್ಚ್ 26 ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರ, ಈ 5 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ
Shukra gochar in mesh and ashwini nakshatra ಮಾರ್ಚ್ 26 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಶುಕ್ರನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:13 ಕ್ಕೆ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಅಪರೂಪದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದ್ವಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೆಡೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈಗ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ದ್ವಿ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.