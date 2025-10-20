ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
shukra gochar chitra nakshatra aries taurus libra scorpio love money ಶುಕ್ರನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರ
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಾಢವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಅದರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂತೋಷದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಲವಾರು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಶುಭಕರವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.