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- Shukra Dasha: ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಶುಕ್ರ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು
Shukra Dasha: ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಶುಕ್ರ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು
ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ 4 ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಭೋಗ ಕಾರಕ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಕಲೆಗಳ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶುಕ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುವ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನನ್ನು ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದಶೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನಾಗಿದ್ದರೂ, ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛನಾದಾಗ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ 'ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷತೆ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯೂ ಶುಕ್ರನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷತೆ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಣದ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ದೇವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಕರ ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ 'ಯೋಗಾಧಿಪತಿ' (5 ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ) ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷತೆ: ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶುಕ್ರ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಯೋಗ ಸೇರಿ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.