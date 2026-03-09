ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ, ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತ, ಹಣ ಖಾಲಿ
Shukra gochar 2026 ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರಂದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ತಡೆಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕದಿಯುವ ಭಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.