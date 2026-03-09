ಮುಂದಿನ 39 ದಿನ ಕಠಿಣ, ಶನಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ದುಃಖ
Shani asta 2026 march 13 unlucky zodiac signs ಶನಿಯು ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಅಷ್ಟದ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಮಕಾರಕ ಶನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:38 ಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:29 ಕ್ಕೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸೂರ್ಯನು ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮಾನವು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡವು ಒತ್ತಡದ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಧೈಯದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶನಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮಾನವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಿಶ್ಚಲತೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.