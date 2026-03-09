ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 9 ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ, ಲಾಟರಿ
Rashifal 9 march 2026 monday lucky zodiac signs ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಲಾಭ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ, ಲಾಭ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರಬಹುದು.
ಹಣ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಲಾಭ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.