ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪಥ 4 ಬಾರಿ ಬದಲು, ಈ 3 ರಾಶಿ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ದೇವರು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ (ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ 2025) ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು, ಶುಕ್ರದೇವನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಎರಡೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಮಘ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಳಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.