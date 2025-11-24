ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ
shukra gochar 2025 venus nakshatra transit luckiest zodiac signs ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಶುಕ್ರ ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಅದು ಕೇತು, ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯವು ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಜನರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಈ ಚಲನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟವು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಸಹ ಇದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.