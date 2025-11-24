ಮಕರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಮಿಲನ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ದಿ, ಸಿರಿ
sun and mars transit in makar lucky zodiac signs ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ
2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 14 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ಶನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಜನವರಿ 16 ರಂದು, ಮಂಗಳವು ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸಹ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಶನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಂತವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ದಿಗಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.