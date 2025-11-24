ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹದ ಅದ್ಭುತ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಹಣ
mangal budh shukra surya gochar december 2025 3 zodiac get luxury ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು, ಬುಧನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು 2 ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.