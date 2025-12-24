2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹ
Shravana nakshatra shukra budh surya mangal 2026 lucky zodiac sign 2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಾದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಸಂಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜನವರಿ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 21, 2026 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಕೂಡ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಮರುದಿನ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಜನವರಿ 29, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ
2026ನೇ ವರ್ಷವು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರೈಸುವ ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ
ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು.