ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ!
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯಲಿರುವ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ ಪಕ್ಕಾ!
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಗುರು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ
ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ
ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡಿಬರಬಹುದು.
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಧನಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರ
ಮಂಗಳನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧನಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.