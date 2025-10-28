ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ?
should you pick up money found on the road heres what astrology says ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು "ದುರದೃಷ್ಟಕರ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಣ
ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಸ್ತೆ ಹಣವನ್ನು "ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು.
ಹಣ
ಆ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ತಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶುಭ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಣವನ್ನು "ಶುಭವಾಗಲಿ" ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೊದಲು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಶುಭ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.