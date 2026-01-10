ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ವರದಾನ, ಸ್ಥಾನ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಕ್ಕಾ
Shani vakri 2026 these 5 zodiac golden time begin get wealth ಶನಿದೇವನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 27 ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿದೇವನ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಲವಾದ ಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿದೇವನು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೃಷ್ಟವೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಶುಭ ಅಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದ ತಾಳ್ಮೆ ಈಗ ಸಿಹಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯು ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆದಾಯವಿರುತ್ತದೆ.