ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ, 138 ದಿನದ ನಂತರ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಕಷ್ಟ! ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
shani vakri 2026 138 days later impact 5 zodiac ಶನಿ ವಕ್ರಿ 2026: ಶನಿಯು ಸುಮಾರು 138 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ
ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಜುಲೈ 13, 2026 ರಂದು ತನ್ನ ನೇರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2026 ರಂದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮ, ಶಿಸ್ತು, ನ್ಯಾಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವಾಗ, ಶನಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಹಂತವು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ, ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು ಶನಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ಸತ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಆತುರದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂವಹನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.