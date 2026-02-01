Kannada

ದೆವ್ವ-ಭೂತ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಭಯವೇ?

ಮದರ (ಎಕ್ಕ)

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭವವಾದರೆ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಮದರ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ. ಇದು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಸ್ಯ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 

ತುಳಸಿ

ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಸವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಡ್ರಾಸೀನಾ

ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಡ್ರಾಸೀನಾ (Dracaena) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್‌ ತರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ

ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಲು ಸಹಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ

ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ (Lucky Bamboo) ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

