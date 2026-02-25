ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಇಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
25 february 2026 Wednesday lucky signs ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಭವ್ಯ ಸಂಯೋಗವು ಇಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ
ಮೇಷ - ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರ್ಚುಗಳು ಭರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದಿನವಿಡೀ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ದಿನವಿಡೀ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026 ರಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಅಲ್ಪ-ದೂರ ಪ್ರವಾಸವೂ ಸಾಧ್ಯ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ - ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಶುಭ ದಿನ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಶಾಂತಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಶುಭ ದಿನ
ಸಿಂಹ - ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026 ರಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಹಂಕಾರವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆತುರದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026, ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶುಭ ದಿನವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಅನುಕೂಲಕರ
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026 ರಂದು ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರಬಹುದು.
ಶುಭ ದಿನ
ಧನು ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಳೆಯದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶುಭ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ದಿನವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಯದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ - ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.