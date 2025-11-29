ಇಂದು 30 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ- ಶನಿ 108 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
surya shani yoga 108 degree aspect tridashank yog lucky zodiac 30 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ 108° ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿದಶಂಕ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 29, 2025 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಅಧಿಪತಿ, ದಂಡಕ ಶನಿ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2025 ರ ಶನಿವಾರದಂದು 'ತ್ರಿದಶಂಕ ಯೋಗ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 108 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:52 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಡೆಸೈಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಆಳುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಶನಿಯು ಆಳುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕರ್ಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ತ್ರಿದಶಂಕ ಯೋಗವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಐಟಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಗಮನಹರಿಸುವಿರಿ.