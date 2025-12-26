ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ
Shani guru sanyog 2026 these 3 zodiac signs economically lucky 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಲ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಗುರು ದೇವರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.