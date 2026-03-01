ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 1 ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಸಂಪತ್ತು
1 March 2026 sunday ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರವಿವಾರ ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:46 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:34 ರವರೆಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಇದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯ,.
ಲಾಭ
ಮೇಷ - ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಹೂಡಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ
ಸಿಂಹ - ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಮದುವೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ
ತುಲಾ - ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ - ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ - ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ - ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.