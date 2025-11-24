ಶನಿ ಗ್ರಹವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, 2027 ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ 5 ರಾಶಿ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
shani gochar 2027 in mesh rashi saturn transit warning for 5 zodiac sign ಶನಿಯು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು 2027 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಶನಿ
ಶನಿಯು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ, ಶನಿಯು 2027 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:23 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಶನಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2027 ರವರೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಶನಿಯು ಮತ್ತೆ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 2027 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ
2027 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶನಿಯ ನೆರಳು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಈ ವರ್ಷವು ಕಲಿಕೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.