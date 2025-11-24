ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು, ಹೆಂಡತಿ ಮಾತನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ
men who never listen to their wives according to astrology ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಶ್ವಿನಿ
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಆತುರದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸ್ವಭಾವವು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಭರಣಿ
ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅತಿಯಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆಯಾದರೂ.. ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಹುಬ್ಬ
ಹುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕಲಾತ್ಮಕತೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. "ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಿರುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಾ
ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಆಳವಾದ ಚಿಂತಕರು, ಹಠಮಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅಗ್ನಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಲವಾದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.