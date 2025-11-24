ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Golden time for 3 zodiac signs from december become rich 2025 ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ .
ಡಿಸೆಂಬರ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವನ್ನು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ 45 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಅಂಶ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ೩ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜೂಜಾಟದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.