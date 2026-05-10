ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಶನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು
ಶನಿಶ್ಚರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶನಿವಾರ ಮೇ 16, 2026 ರಂದು. ಮರುದಿನ ಮೇ 17 ಭಾನುವಾರ ಶನಿಯು ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:49 ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮೇ 17 ರಂದು ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹತ್ವದ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.