ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಶಾಕ್… ಈ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರು
Shani Gochar 2026 ಶನಿ ದೇವ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಇಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು 'ಕರ್ಮಕಾರಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಶನಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನು 'ನ್ಯಾಯದೇವತೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಇರುವ ಶನಿ, ಈಗ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ತಂದರೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಕಲಿಸುವ 'ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ'ಯಾಗಿದೆ. ಶನಿಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮೇಷ - ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿ ಹೋಗಬಹುದು
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಯ ಶನಿ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಹಣದ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರೇ, ಶನಿ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅವಸರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ (ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ) - ಸವಾಲುಗಳು ಬರಬಹುದು
ಧನು ರಾಶಿಯವರೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸವಾಲುಗಳು ಬರಬಹುದು; ಹಾಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿ. ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು; ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ, ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣವು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (ಕಂಟಕ ಶನಿ) - ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೇ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ. ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯೋಗ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಶನಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (ಪಾದ ಶನಿ) - ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರೇ, ನೀವು ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವಾದ 'ಪಾದ ಶನಿ' ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲು, ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವುದು ಖಚಿತ.
ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿ, ಉಳಿತಾಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಶನಿ ಭಜನೆ, ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ. ಪಾದ ಶನಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಕಾದಿವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ (ಜನ್ಮ ಶನಿ) - ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೇ, ಜನ್ಮ ಶನಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶನಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲ, ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜೀವನಾನುಭವ, ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಿರಿ; ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 'ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ' ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪಾಠಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ.