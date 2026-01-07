30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಶನಿ ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮನೆ,ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ
Shani gochar 2026 after 30 years saturn in bhadrapada nakshatra lucky zodiac ಜನವರಿ 20, 2026 ರಂದು ಶನಿಯು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು 3 ರಾಶಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಶನಿ
ಶನಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಶನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 20, 2026 ರಂದು, ಶನಿಯು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದದಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಶನಿಯು ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಶನಿಯು ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.