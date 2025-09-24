- Home
50 ವರ್ಷದ ನಂತರ 2 ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಚಲನೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
50 ವರ್ಷದ ನಂತರ 2 ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಚಲನೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
shani gochar 2025 lucky rashi can be shine may get success ಕರ್ಮದಾನಿ ಶನಿಯು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರಬಹುದು. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬಲವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿ ದೇವರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಶನಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.