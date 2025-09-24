ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಜೊತೆ 4 ಗ್ರಹದಿಂದ 3 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
3 big raja yoga from 4 planets with Saturn in October Lottery for 3 zodiac ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಹಲವಾರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಹಲವಾರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸಹ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲು ಬುಧ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ನವಪಂಚಮ, ಮಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ಋಚಕ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಲಾಭವು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಶುಕ್ರನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.