ಈ 3 ರಾಶಿ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತು ಪಕ್ಕಾ
Shani favourite zodiac signs 3 rashi never face crisis danger ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಶನಿ ದೇವರ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶನಿ
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಅಥವಾ ಧಾಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ದಾನಶೀಲರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯೇ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯು ಶನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.