ಬುಧ-ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ 4 ರಾಶಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
Shani budh yuti drishti yog 2026 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು 0°ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ಎಂಬ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ
ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಗ್ರಹ ಶನಿ ಶೂನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಜೂತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:50 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಜನರು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವೃಷಭ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಹಳೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗ, ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.