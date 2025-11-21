ಶತಮಾನದ ನಂತರ 2 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ ಚಲನೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
shani budh margi after may bring good luck for thesezodiac astrology ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಚಲನೆಯಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಇದು ವಿಧಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಗಲಿವೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಸಾಗಲಿದೆ. ಶನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಸಾಗಲಿದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಈ ಸಂಯೋಗವು 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ವಿಧಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇಬ್ಬರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಶನಿಯು ಬುಧನ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.