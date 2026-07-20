ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ; ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ
ಶನಿ ದೇವನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಸಾಲಗಳು ತೀರಿ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಶನಿ ದೇವ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನನ್ನು 'ಕರ್ಮಫಲ ದಾತ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಶನಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಶನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿರುವ ಆ 4 ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂಬ ಮಾತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಆರನೇ ಮನೆಯಾದ ಋಣ, ರೋಗ, ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳು 3, 6, 11ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಪಾರ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಶತ್ರುಗಳ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಲಾಭದಾಯಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಲಾಟರಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ವಿಮೆಯಿಂದಲೂ ದಿಢೀರ್ ಹಣ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಾದ ಸುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಧಾರಾಳವಾಗಿರಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ವಾಹನ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಕಾಲ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಾದ ಧನ, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾದ ನಿಮಗೆ, ಈ ಧನ ಸ್ಥಾನದ ಶನಿಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧನಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ ಓಡಾಡುವಷ್ಟು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೀರಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸುವಿರಿ.