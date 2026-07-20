ಜುಲೈ 20 ರ ಜಾತಕ: ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಯೋಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಜುಲೈ 20, 2026 ರ ಜಾತಕ: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಗಡಿಬಿಡಿಯು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಹೊಸ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಬಯಕೆಯ ಈಡೇರಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಇಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ವಂಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಗೌರವಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಹಠಾತ್ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಭಾವನೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮೀನ
ಇಂದು ಗೌರವ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನೀವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.