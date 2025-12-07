2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಧನ ರಾಜಯೋಗ, ಈ 40 ದಿನ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ, ನೋಟು ಮಳೆ
Shani asta and uday 2026 make dhan rajayoga 3 zodiac get ultra luxury life 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಧನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿ
ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಶನಿಗ್ರಹವು ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಸ್ತಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2026 ರಂದು ಶನಿಗ್ರಹವು ಉದಯಿಸಲಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ತಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಶನಿಗ್ರಹವು ಉದಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಧನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧನ ರಾಜಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯ ಉದಯದ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಧನ ರಾಜ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಧನ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಧನ ರಾಜ ಯೋಗವು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.