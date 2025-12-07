Kannada

ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ 5 ಚಟಗಳು

astrology Dec 07 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:adobe stock
1.ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಡಿ

ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ಸೇವನೆ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಸರು ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2.ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾಂಸ

ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬರದು. ಈ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ. ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

3.ತಡವಾಗಿ ಏಳುವುದು

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಏಳುವುದು ಸಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದರಿಂದ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

4.ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ

ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ.

5.ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹೊಗೆ

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹೊಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ಹೊಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

