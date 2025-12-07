ಈ ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ರಾಹು ಕಾಟದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
Rahu gochar 2026 tension for 3 zodiac signs job family careful ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ರಾಹು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಛಾಯಾ ಗ್ರಹ ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2026 ರಂದು, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಅವುಗಳ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ; ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ರಾಹು ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೀವ್ರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆತುರವು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.