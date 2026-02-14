ಶನಿ ಅಸ್ತಮಿಸಿದ ನಂತರ 4 ರಾಶಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ, ಹೋಳಿ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ
Shani asta 2026 ಶನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಹೋಳಿಯ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಶನಿ
ಶನಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:13 ಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:49 ಕ್ಕೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶನಿಯ ಕಠಿಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹವು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಇರುವವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಶನಿಯ ಸ್ಥಳವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಜೀವನವು ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಲಾಭದ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಲಾಭದ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹವು ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.