ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನಿದ್ದರೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್ ಅದೃಷ್ಟ
corpio mercury transit unlocks new ambitions top 6 signs benefit most ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಹಣ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಆಸೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಹಣದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಯಕೆಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಶುಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವ ಅವರ ಬಯಕೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.