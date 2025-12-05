ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:38 ನಂತರ 4 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಗುರು ವಕ್ರಿಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ
Guru rashi Parivartan 2025 4 zodiac signs get huge money ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಗುರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:38 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಗುರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗುರು ರಾಶಿಚಕ್ರದ 11 ನೇ ಮನೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಗುರುವು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಾದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ
ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮನೆಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.