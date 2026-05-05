ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳು ಶುಕ್ರದೆಸೆ!
Saturn Transit 2026 Effects on Zodiac Signs ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶನಿದೇವನು ಬುಧನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
Saturn Transit 2026
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶನಿಯು, ಪ್ರತಿ ಐದು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯು, ಮೇ 17 ರಂದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ 2026
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಶನಿದೇವನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರವರೆಗೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಈ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕೈಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಶತ್ರುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಈಡೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಸಹೋದರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನೀವು ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿರಿ. ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
