Auspicious Yoga For Buying A Home In 2026 Based On Your Zodiac Sign ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸಪ್ತಮ ಅಂಶವು ವರ್ಷವಿಡೀ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನವರಿ 2 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರ ನಡುವೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ವಿವಾದಿತ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ 2026 ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 2026 ವರ್ಷವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆತುರಪಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.