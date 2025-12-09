ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯ ಮಾರಕ ಅಂಶ ಪದವಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ
Saturn drishti negative impact on these zodiac in new year astrology ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದಬಹುದು. ಆದರೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಪ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗುರು ಶತ್ರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬುಧ-ಗುರು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಶನಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.