ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬೊಂಬಾಟ್ ಲಾಟರಿ
Rahu and mercury transit in aquarius these 3 zodiac signs get money ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಯೋಗವಾಗುತ್ತಾರೆ
ರಾಹು, ಬುಧ
ರಾಹು ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ.
ವೃಷಭ
ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.