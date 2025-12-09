ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
Mangal transit december 2025 rashi impact ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರುಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತರರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಟಿಲವಾಗಬಹುದು. ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಬಿಸಿ ವಾದ ನಡೆಯಬಹುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸವು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ವೇಗವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಸಂಯಮದ ಸಮಯ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ - ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಚಿಂತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಹಠಾತ್ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗೆ ಕುರುಡಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ ವಂಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು.