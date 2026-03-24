ಮಾರ್ಚ್ 24 ಇಂದು ದ್ವಿ ಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಚೇಂಜ್, ಸಂಪತ್ತೇ ಸಂಪತ್ತು
Tuesday 24 march 2026 ದ್ವಿ ಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಸಂಜೆ 07:04 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:20 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 24, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ಆಭರಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಕಹಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಗುವಿನ ಜನನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 24, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದ ಕಾರಣ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 24, 2026 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರವೇ.
ಮಕರ
ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಕಹಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಅತಿಯಾದ ಓಡಾಟವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂತರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 24, 2026) ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.