ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
Saturday 28 march 2026 ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೌದ್ಧಿಕ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾತುಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
, ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ದಿನವಿಡೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ದಿನವಿಡೀ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಹಣವೂ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹಣ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ದಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎದೆಯುರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯಂತೆ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು. ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 28, 2026) ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಶನಿವಾರ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶನಿವಾರ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ. ಗ್ರಹಗತಿಯು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗಂಟಲು ನೋವು ದಿನವಿಡೀ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುವೊಂದು ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28, 2026 ರಂದು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಂಜೆಯ ನಂತರವೂ ಕಾಲು ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತದೆ.